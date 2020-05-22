Кабмин хочет сделать "регуляторную гильотину" для облегчения работы малого бизнеса

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Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал планы Кабинета Министров провести реформу дерегуляции, так называемую “регуляторную гильотину”, для облегчения работы малого бизнеса. Глава правительства обсудил реформы в Украине с послами Большой семерки.
Об этом сообщает правительственный портал.
Участники встречи обсудили преодоление пандемии Covid-19, принятую Кабмином Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса, продолжение медицинской реформы в Украине, сотрудничество Украины с МВФ и тому подобное.
Шмыгаль подчеркнул, что пандемия дала определенный импульс украинским реформам, в первую очередь, реформе здравоохранения.
“Реформа медицины должна быть завершена с помощью наших международных партнеров, но коронакризис показал ошибки, которые были допущены при предыдущих расчетах этой реформы, поэтому мы пересчитываем и тарифы с НСЗУ, и пакеты услуг… Еще одна проблема – это психиатрия и туберкулезные диспансеры. Все это требует отдельного внимания и отдельных расчетов, поэтому второй этап реформы может растянуться во времени. И мы будем просить поддержать нас в реализации этой реформы”, – сказал глава правительства.
Он также отметил важность реформ, которые дадут толчок экономическому развитию.
“Это реформа таможни, реформа налогообложения малого и микробизнеса. Нам также нужно делать, как мы это называем, “регуляторную гильотину” – реформу по дерегуляции, чтобы всячески облегчить работу малого бизнеса”, – сказал премьер.
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