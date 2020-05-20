Каждую неделю в Китае запускается по 10 000 базовых станций 5G

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Несмотря на пандемию коронавируса SARS-CoV-2, в Китае не прекращают создание сетей мобильной связи 5G. Более того, процесс развёртывания базовых станций связи нового поколения ускоряется ещё сильнее, что выразилось в запуске до 10 000 новых станций каждую неделю в течение мая.
По данным Министерства промышленности и информационных технологий, главного государственного регулятора отрасли, к середине мая в Китае начали функционировать более 200 000 базовых станций 5G. К этому времени в Китае насчитывалось более 50 миллионов абонентов мобильной связи 5G. Но абоненты 5G для Китая ― это не главное. Главное ― промышленность и сельское хозяйство, и новые мобильные технологии обещают массу преимуществ традиционным отраслям, включая автоматизацию и логистику.
Ожидается, что ёмкость сетей 5G в Китае будет востребована индивидуальными абонентами лишь на уровне 20 . Остальные 80 будут использоваться промышленностью, транспортом и другими коммерческими отраслями. Китай рассматривает сети 5G в качестве трамплина для развития производственной деятельности и экономики в целом и, как видим, не жалеет на это ни сил, ни времени, ни средств.
Для оптимизации работы сетей 5G в Китае планируется создать автономную телекоммуникационную инфраструктуру, которая будет отличаться от принятого в мире принципа создания сетей сотовой связи. Так, если раньше к информационной сети операторов подключались базовые станции разных поколений, то в Китае к концу года планируют создать замкнутую сетевую структуру исключительно из базовых станций 5G. Предполагается, что это позволит оптимизировать работу сетей нового поколения.
К концу года в стране ожидают получить не менее 150 млн пользователей с тарифными планами на услуги 5G.
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