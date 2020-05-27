Xiaomi планирует полностью отказаться от 4G-смартфонов

За последние месяцы Xiaomi и принадлежащий ей бренд Redmi представили сразу несколько 5G-смартфонов. Между тем производитель не только активно нацелен на перевод всей линейки устройств на сети нового стандарта, но и уже приступил к изучению 6G, а также заговорил об отказе от производства 4G-моделей.

Согласно комментарию, который дал соучредитель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, компания планирует продолжить активное развитие экосистемы устройств, использующих сети пятого поколения. Новый стандарт, по мнению главы Xiaomi, открывает впечатляющие возможности в облачном гейминге, системах автопилота и организации конференций в 4К/8К-разрешении.

Если верить руководителю компании, то до конца 2020 года Xiaomi может полностью отказаться от производства смартфонов, которые не поддерживают 5G. Более того, амбициозные планы бренда указывают на более активное развитие интернета вещей, а также исследование технологий, связанных с 6G и спутниковой связью.