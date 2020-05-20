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Qualcomm анонсировала лёгкие XR-очки для смартфонов

Qualcomm анонсировала лёгкие XR-очки для смартфонов

Компания Qualcomm анонсировала программу тестирования производительности и оценки совместимости гарнитур нового поколения со смартфонами при поддержке ряда крупных брендов. Благодаря совместной работе чипмейкера с производителями электроники массовое появление компактных XR-очков состоится уже в следующем году.

Как сообщают в Qualcomm Technologies, потребительские XR-очки станут доступны пользователям уже в 2021-м.

Лёгкие XR-очки подключаются кабелем USB Type-C к 5G-смартфонам на базе мобильных платформ Qualcomm Snapdragon 855 и Snapdragon 865. Благодаря поддержке мобильных сетей пятого поколения смартфоны обеспечивают широкую полосу пропускания и низкую задержку, необходимые для создания эффектов смешанной реальности.

В программу Qualcomm XR Optimized Certification Program входят следующие тесты:

  • Производительность отслеживания движений головы с шестью степенями свободы (6DoF) на очках и смартфоне.
  • Проверка калибровки дисплея очков.
  • Проверка задержки реакции на действия пользователя для очков и смартфона.
  • Проверка температурного режима и энергопотребления для очков и смартфона.
  • Взаимная совместимость очков и смартфона.

По мнению участников программы, уже в следующем году увидеть «новую реальность» сможет каждый владелец совместимого с очками гаджета.

По материалам 4PDA
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