Qualcomm анонсировала лёгкие XR-очки для смартфонов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Qualcomm анонсировала программу тестирования производительности и оценки совместимости гарнитур нового поколения со смартфонами при поддержке ряда крупных брендов. Благодаря совместной работе чипмейкера с производителями электроники массовое появление компактных XR-очков состоится уже в следующем году.
Как сообщают в Qualcomm Technologies, потребительские XR-очки станут доступны пользователям уже в 2021-м.
Лёгкие XR-очки подключаются кабелем USB Type-C к 5G-смартфонам на базе мобильных платформ Qualcomm Snapdragon 855 и Snapdragon 865. Благодаря поддержке мобильных сетей пятого поколения смартфоны обеспечивают широкую полосу пропускания и низкую задержку, необходимые для создания эффектов смешанной реальности.
В программу Qualcomm XR Optimized Certification Program входят следующие тесты:
По мнению участников программы, уже в следующем году увидеть «новую реальность» сможет каждый владелец совместимого с очками гаджета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилейВчера, 13:00 - 10064 24
Впервые в истории Украины в весенне-осенний период ТЭС выработали больше энергии, чем АЭСВчера, 12:35 - 685 10
В Украине увеличили налог при продаже автоВчера, 16:01 - 5491 6
НБУ показал примеры навязывания услуг в банкахВчера, 12:04 - 2928 5
В Украине изменили правила регистрации места жительстваВчера, 09:00 - 4518 4
В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилейВчера, 13:00 - 10064 24
В Украине увеличили налог при продаже автоВчера, 16:01 - 5491 6
В Украине изменили правила регистрации места жительстваВчера, 09:00 - 4518 4
НБУ показал примеры навязывания услуг в банкахВчера, 12:04 - 2928 5
Kia разработает дешевый электрокар за 6 тыс. евро (фото)Вчера, 05:00 - 1708 1
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаПозавчера, 12:10 - 416
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 496 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 787 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1397
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1417