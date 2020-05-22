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Банк Кореи снизил ставки почти до нуля

Банк Кореи снизил ставки почти до нуля

Центральный банк Южной Кореи сегодня уменьшил процентные ставки до рекордного минимума.

Совет управляющих Банка Кореи в четверг единогласно принял решение о снижении процентной ставки на четверть процентного пункта до 0,5%, минимума с момента введения нынешней системы в 1999 году, сообщает Reuters.

Корейский центробанк ожидает снижения ВВП на 0,2% в текущем году, тогда как в феврале прогнозировался рост на 2,1%.

Банк Кореи также ухудшил прогноз инфляции в этом году до 0,3% с 1%.

Кроме того, центробанк предупреждает, что пандемия COVID-19 будет тяжелее, чем мировой финансовый кризис 2008 года.

Сокращение станет самым сильным с 1998 года – со времен азиатского финансового кризиса.

«Мы планируем активно покупать казначейские облигации для стабилизации рынков в случае повышения волатильности долгосрочной доходности», – сказал глава регулятора Ли Чжу-Йол на пресс-конференции.

После снижения ставки процентная ставка теперь очень близка к фактической нижней границе.

В период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов в ВВП Кореи вырос на 0,2%.

По материалам Финансовый клуб
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