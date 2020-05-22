Украине нужны новые антикризисные меры - Зеленский

Экономических решений для выхода из эпидемии в Украине на сегодня недостаточно.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, передает пресс-служба Президента.

«Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. Несмотря на то, что происходит в мире, нам надо как можно быстрее создать новые экономические программы помощи», – подчеркнул Владимир Зеленский.

В ответ Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса.

Денис Шмигаль добавил, что, несмотря на слухи, коммунальные платежи не будут расти. Также он отметил, что уже почти неделю государство находится на так называемом плато: ежедневно количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что людям надо разъяснять: безопасность во время выхода из карантина остается приоритетом. Ведь, по словам чиновника, в некоторых странах, где быстро ослабляют ограничения, возникают новые сильные вспышки инфекции.

Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что работает с международными экспертами над усовершенствованием второго этапа медицинской реформы для разработки достаточного финансирования больниц и медиков в период выхода из кризиса, а со следующего года – перехода на новую, улучшенную систему медицины, которая обеспечит работу медучреждений и специалистов.