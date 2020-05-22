Банки выходят из карантина: сколько отделений и банкоматов работает

В конце мая украинские банки активизировались. Ослабление карантинных ограничений позволило банкам увеличить долю работающих банкоматов до 97%, а отделений – до 87%.

Об этом говорится в обзоре Национального банка “Банки: обзор недели от 27.05.2020”.

Постепенно восстанавливается спрос на потребительские кредиты: количество визитов на сайты банков возвращается на докризисный уровень. В то же время визиты на сайты небанковских финучреждений (НФУ) продолжают падать и зафиксировались на уровне 50% от начала февраля.

По данным НБУ, в мае стоимость новых срочных гривневых вкладов продолжала снижаться, как и раньше, заметнее всего по краткосрочным депозитам. В целом ставки по гривневым кредитам бизнеса и срочным депозитам населения достигли самого низкого уровня с начала года, а ставки по валютным вкладам в мае незначительно выросли.