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НБУ оценил ституацию на банковском рынке

НБУ оценил ституацию на банковском рынке

В мае объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения практически не изменились.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

На банковском рынке сохраняется стабильность. В мае объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения практически не изменились. Более того, гривневые средства населения в мае превышают уровень, наблюдавшийся до начала оттока в марте. В целом за этот месяц они выросли на 1,8%, в том числе на прошлой неделе рост составил 0,2%.

Темпы оттока валютных средств остаются ниже, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. И впервые с марта нет оттока срочных валютных депозитов.

В мае стоимость новых срочных гривневых вкладов продолжала снижаться, как и раньше, наиболее заметно по краткосрочным депозитам. В целом ставки по гривневым кредитам бизнеса и срочных депозитов населения достигли самого низкого уровня с начала года, а ставки по валютным вкладам в мае незначительно выросли.

Кредиты. Возобновляется спрос на потребительские кредиты: количество визитов на сайты банков возвращается на докризисный уровень.

Ослабление карантина позволило банкам увеличить долю работающих банкоматов до 97%, а отделений – до 87%.

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По материалам Finance.UA
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