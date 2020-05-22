В России ожидают отрицательные биржевые цены на газ

Мосбиржа разослала брокерам предупреждение о возможности отрицательных цен на фьючерсы на газ с экспирацией 27 мая 2020 года.

Биржа также видит риск отрицательных цен на нефтяные фьючерсы в июне, следует из уведомления площадки, с которым ознакомился ТАСС.

“CME Group проинформировала своих участников клиринга о возможности торговли расчетными фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil и на природный газ (на базисе Henry Hub) по отрицательным ценам”, — говорится в письме.

При этом указано, что ближайшая дата исполнения майского фьючерса на природный газ (NG-5.20) — 27 мая. Экспирация же нефтяного контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil (CL-6.20) состоится 22 июня.

В настоящее время возможность заключать сделки со срочными контрактами по отрицательным ценам отсутствует, напомнили в Мосбирже.

Известно, что цены исполнения расчетных фьючерсов определяются по расчетной цене соответствующих поставочных фьючерсов, торги которыми проводит биржа NYMEX.