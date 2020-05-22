Межбанк: рынок "щупает" компромиссный курс

В среду на валютном рынке было достаточно интересно, хотя гривна пока снова подешевела.

Клиенты продолжают искать новый компромиссный курс доллара после послаблений карантина. И пока это напоминает больше “приценивание”, нежели стабильную тенденцию. Уже третий день подряд продавцы не спешат с продажей основных объемов в первые пару часов сессии, выжидая оптимально высоких котировок. И курс растет, но пока не в таком темпе, как очень бы хотелось экспортерам. Подорожание котировок упирается в низкий платежеспособный спрос большинства покупателей, что связано с последствиями карантина. Большинство бизнесов серьезно потеряли в объемах выручки – и им просто не за что покупать валюту.

В принципе – так было и сегодня. Рынок “щупает” компромиссный курс и пока окончательно не может это сделать. Фактически сегодня выходы крупных игроков с покупкой-продажей валюты и формировали тренд на межбанке. НБУ участия в торгах не принимал.

Спрос превышал предложение и к 11 часам с утренних 26,94/26,97 доллар подорожал до 27,01/27,03 гривен, но затем постепенно ситуация стала выравниваться.Продавцы, которые надеялись на дальнейший рост – убедились, что максимум по котировкам на среду достигнут и начали выходить с основными объемами продаж. К 12 часам это привело к снижению котировок до 27,00/27,02 гривен, но покупателей становилось все меньша. На обед дилеры уже ушли при уровне 26,98/27,00 гривен, а затем котировки медленно, но уверенно пошли вниз.

К 15 часам они опустились до 26,95/26,97 гривен за доллар, а затем произошла небольшая коррекция до 26,95/26,975 уже к завершению сессии. НБУ на рынок не выходил.

Главные события 27 мая на межбанке:

Доллар с утренних 26,94/26,97 к концу дня подорожал только до 26,95/26,975 гривен, хотя и превышал психологический уровень в 27 гривен в середине дня;

НБУ не выходил сегодня на рынок; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,0049 гривен, а официальный на 28 мая установлен на отметке 27,0002 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,95 / 26,97

евро – 29,65 / 29,67

российский рубль – 0,3794 / 0,3795

Курсы валют на Межбанке

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