Летом в Китае начнут выпускать BMW iX3 (фото)

BMW летом нынешнего года начнет выпускать в Китае свой новый электрический кроссовер BMW iX3. Этому не помешает даже пандемия коронавируса.

BMW iX3 – первая модель BMW, которую будут выпускать на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive в китайском Шеньяне, а затем продавать глобально.

Этот кроссовер оснащается электромотором мощностью 286 л.с. и 400 Нм крутящего момента, и батареей. Запас хода составляет 440 км. Интересен состав батареи. Это не стандартная литий-ионная, а с добавлением никеля (80%) и кобальта (10%). Но, как видите, она обеспечивает такой же запас хода, как и литий-ионные батареи.

BMW iX3, построенный на базе стандартного кроссовера X3, станет третьей электрической моделью в линейке BMW. Сейчас баварский автогигант предлагает покупателям два электромобиля – хэтчбек BMW i3 и Mini Cooper SE (его уже можно заказать).



После iX3 в продаже появится BMW i4 gran coupé (в 2021 году) и Vision iNext с системой автономного вождения. Всего же к 2025 году в линейке баварского автогиганта будет 12 электромобилей.