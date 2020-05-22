Kia разработает дешевый электрокар за 6 тыс. евро (фото)

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Kia разработает и выпустит на рынок миниатюрный дешевый городской электромобиль, который будет находиться в том же сегменте, что и Citroen Ami. Его цена составит около 6 600 евро.
Пандемия коронавируса показала, что людям нужны свои личные дешевые автомобили, ведь если пользоваться общественным транспортом – можно заразиться. Поэтому некоторые автопроизводители решили добавить в свои модельные линейки маленькие машины.
Kia сейчас изучает возможность серийного выпуска такого сити-кара. Скорее всего, он будет оснащаться электрической силовой установкой. Как будет называться эта новинка – пока не известно. По слухам, в продаже она появится уже в 2021 году. Ее можно будет не только купить, но и взять в аренду.
Электрокар Kia
В общем, южнокорейский автогигант планирует создать конкурента французскому электромобилю Citroen Ami, который стоит 6 600 евро. У Ami запас хода достигает 70 км.
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