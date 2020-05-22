Facebook переименовала свой криптовалютный кошелек

Компания Facebook сменила название своего кошелька для криптовалюты с Calibra на Novi и поручила управление этим проектом дочерней компании Novi Financial.

Об этом говорится в сообщении компании.

Кошелек станет доступен пользователям после запуска криптовалюты Librа. В компании уточнили, что сервис будет идентифицировать клиентов с помощью официального удостоверения личности. Также в Facebook обещают встроить защиту от махинаций во все элементы программы.

Пользоваться кошельком Novi можно будет как отдельным приложением или через Facebook Messenger и WhatsApp.

Как отмечает TechCrunch, с помощью этого ребрендинг Facebook пытается подчеркнуть, что проект криптовалюта Libra сам по себе не является проектом компании, в то время как Facebook является одним из участников ассоциации Libra. Кроме компании Цукерберга в ассоциацию также входят компании Andreessen Horowitz, Coinbase, Iliad, Lyft, Shopify, Spotify, Uber и т. д.