Кипр обещает покрыть расходы туристов в случае заражения коронавирусом на отдыхе

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Правительство Кипра пообещало покрыть расходы туристов, если во время отдыха на острове у них диагностируют коронавирус.
Как сообщает Associated Press, будут покрыты расходы на питание, лечение и размещение в больнице, если турист сдаст положительный тест на коронавирус. Самостоятельно ему придется оплатить только за такси до аэропорта и перелет на родину.
Специально для иностранных туристов на острове будет отведена отдельная больница на 100 мест, в ней также зарезервируют около 200 аппаратов ИВЛ для пациентов в критическом состоянии.
Кроме того, для членов семей туристов и для тех, с кем они контактировали, будет отведен отель на 500 комнат.
С 9 июня Кипр планирует возобновить международное авиасообщение для граждан 19 стран. За три дня до прилета они должны сдать тест на коронавирус, который докажет, что они не больны на момент прибытия на отдых. Сертификат о здоровье туристов попросят показать до посадки на рейс, а в полете они должны будут надеть защитные маски. После прибытия на Кипр у туристов измерят температуру, некоторым могут предложить сдать бесплатный тест на COVID-19.
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