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ЕС согласовал пакет по восстановлению экономики на 750 млрд евро

ЕС согласовал пакет по восстановлению экономики на 750 млрд евро

Европейская комиссия подготовила пакет помощи в размере 750 миллиардов евро для преодоления экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Об этом написал в среду в Twitter еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

“Комиссия предлагает Фонд восстановления размером 750 миллиардов (евро-ред.), который прилагается к уже запущенному общему набору инструментов. Европейский прорыв в борьбе с беспрецедентным кризисом”, – написал он.

Фонд будет состоять из двух частей – 500 миллиардов евро грантов и 250 миллиардов займов для стран ЕС, которые больше всего пострадали от коронавируса.

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Пакет также предоставляет гарантии, которые помогут привлечь во много раз больше частных денежных средств, уменьшая риск различных инвестиций.

Согласно обнародованному плану, большая часть денег пойдет в Италию и Испанию, больше всего пострадавшие от пандемии, которые вместе получат гранты и кредиты в размере 313 миллиардов евро, пишет Reuters.

Напомним, Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75% и после этого рост на 6,25% в 2021 году. Согласно прогнозу, экономика отдельных стран блока, в частности, Италии, Испании и Греции, может упасть более чем на 9%.

По материалам Економічна Правда
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