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Билеты на поезд можно будет купить за три месяца до отправления

Билеты на поезд можно будет купить за три месяца до отправления

В Украине разрешили бронировать и покупать билеты на поезда за 90 дней до отправления.

Такую инициативу приняли в Министерстве инфраструктуры, сообщил Владислав Криклий на своей странице в FACEBOOK.

Нововведение начнет действовать с 1 июня.

Как было раньше: билеты были в доступе за 45-60 дней до даты отправления.

“Так Укрзализныця сможет более гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки”, – отметил Криклий.

Справка Finance.ua:

  • Купить билет можно через онлайн сервисы: страницу УЗ, мобильное приложение или через кассы, которые начали работу с 8:00 27 мая.

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По материалам Finance.UA
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