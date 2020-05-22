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Шмыгаль рассчитывает на восстановление экономики во второй половине года

Шмыгаль рассчитывает на восстановление экономики во второй половине года

Активное воплощение в жизнь программы стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19, которую наработало и представляет правительство, позволит восстановить экономику во второй половине года.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 27 мая.

“Мы активно начнем внедрять каждый шаг стратегии, чтобы выйти на экономическое восстановление уже во второй половине этого года”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, эту программу создавали в четыре этапа. В ее разработке принимали участие более 10 рабочих групп из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, а представители среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработали список инициатив.

“Мы потратили на ее написание более месяца”, – сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что стратегия содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране.

Результат этой работы должен быть доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы.

По материалам УКРИНФОРМ
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