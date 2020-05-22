Правительство разделило Минэкоэнерго на два министерства

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Кабинет Министров принял решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Теперь в Украине снова будут отдельные Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
Как заявила и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, Министерство разделяют для разграничения полномочий. По ее словам, нынешняя ситуация приводит к конфликтам интересов в министерстве.
Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня в Украине “колоссальный кризис” в энергетике, и у правительства нет шести месяцев для создания Министерства энергетики.
“Поэтому мы, собственно, делаем такой шаг – выделяем Министерство экологии, будем ускорять все процедуры и двигаться дальше … критически важно обеспечить стабильность именно Министерства энергетики”, – добавил он.
Он также отметил, что будет назначен и. о. министра охраны окружающей среды и природных ресурсов.
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