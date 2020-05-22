Украина внесла еще одну страну в перечень офшорных зон

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Кабинет министров Украины внес Панаму в Перечень оффшорных зон. Правительство внесло изменения в распоряжение от 23 февраля 2011 года № 143.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 27 мая.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС решением от 18.02.2020, включил в свой список налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают, кроме других юрисдикций, Панаму.
“В этой связи представляется целесообразным внести юрисдикцию Панама в украинский Перечень офшорных зон”, – говорится в записке.
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