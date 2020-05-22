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BMW официально представила модель 5-Series (фото)

BMW официально представила модель 5-Series (фото)

Компания BMW официально представила модель 5-Series. Эта модель была анонсирована еще несколько недель назад благодаря изображению на тизере. Сейчас немцы презентовали ее в полном виде.

На переднем плане находятся новые стандартные адаптивные светодиодные фары, которые имеют меньший профиль и комплектуются двумя L-образными дневными ходовыми огнями. Они же дублируют сигналы поворота.

Вид сбоку удерживает интересную линию символов, которая превращается в С-стойку. Все модификации поставляются в комплекте с информационно-развлекательной системой BMW iDrive 7 с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и включают навигацию, Apple CarPlay и Android Auto. Панель приборов цифровая с дисплеем 12,3 дюйма.


Фото: BMW-group

Среди двигателей новинки – 4-цилиндровый мотор объемом 2,0-литра на 184 лошадиных сил, 6-цилиндровый агрегат на 3,0-литра и 340 к.с., 4,4-литровый V8 с 530 к.с. мощности. Дизельная линейка представлена рядным 4-цилиндровым мотором объемом 2,0-литра на 190 к.с. и рядным 6-цилиндровым агрегатом объемом 3,0-литра, который выдает 249 к.с. Все агрегаты работают вместе с 8-скоростной АКПП.


Фото: BMW-group

Цены на 530i начального уровня начинаются от 54 200 долларов — базовое повышение цены на 300 долларов по сравнению с моделью 2020 года. Гибрид 530E стоит 57 200, а 540i — 61 750. Добавление полного привода xDrive к любой из этих моделей требует дополнительных 2300 долларов.


Фото: BMW-group

В производство BMW 5-Series поступят в июле, а продажа этой модели начнется в августе.

По материалам ТСН
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