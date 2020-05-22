0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Microsoft выпустила обновлённое приложение Skype

Microsoft выпустила обновлённое приложение Skype

Компания Microsoft выпустила обновлённое приложение Skype с большим количеством новых функций, доработок и исправлений. Skype версии 8.60 — это самое крупное обновление из выпускавшихся в последнее время.

Новая версия скоро станет доступна на всех платформах, где поддерживается Skype. Большинство новшеств будут доступны на всех поддерживаемых платформах.

Новый режим для видеозвонков, позволяющий расположить изображения девяти участников разговора по схеме 3х3. Такую функцию Microsoft сначала запустила в Microsoft Teams, а теперь она становится доступна для десктопных версий Skype для Windows, macOS и Linux.

Ещё одно новшество — поддержка модерируемых групп. Теперь можно создать группу, где несколько пользователей могут стать администраторами, помогая следить за ходом общения. В таких группах только администраторы могут запускать звонки, и так далее.

Также в Skype появилась возможность настраивать список реакций — эмодзи, которые можно быстро отправить в ответ на сообщение. Кроме того, появились новые сочетания клавиш для совершения быстрых действий в Skype, даже когда окно программы свёрнуто или не в фокусе.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.