Компания Microsoft выпустила обновлённое приложение Skype с большим количеством новых функций, доработок и исправлений. Skype версии 8.60 — это самое крупное обновление из выпускавшихся в последнее время.

Новая версия скоро станет доступна на всех платформах, где поддерживается Skype. Большинство новшеств будут доступны на всех поддерживаемых платформах.

Новый режим для видеозвонков, позволяющий расположить изображения девяти участников разговора по схеме 3х3. Такую функцию Microsoft сначала запустила в Microsoft Teams, а теперь она становится доступна для десктопных версий Skype для Windows, macOS и Linux.

Ещё одно новшество — поддержка модерируемых групп. Теперь можно создать группу, где несколько пользователей могут стать администраторами, помогая следить за ходом общения. В таких группах только администраторы могут запускать звонки, и так далее.

Также в Skype появилась возможность настраивать список реакций — эмодзи, которые можно быстро отправить в ответ на сообщение. Кроме того, появились новые сочетания клавиш для совершения быстрых действий в Skype, даже когда окно программы свёрнуто или не в фокусе.