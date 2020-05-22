Raketa начала работу еще в одном городе Украины

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Украинский сервис доставки Raketa пришел в Ивано-Франковск. С сегодняшнего дня в городе можно воспользоваться услугами курьеров с оранжевыми рюкзаками, которые оперативно доставят блюда из кафе и ресторанов.
Об этом Finance.ua сообщила компания Raketa.
В течение первого месяца работы услуги Raketa будут полностью бесплатны.
Оплачивается только стоимость блюд, которая полностью соответствует ценам в меню заведения.
При этом сервис не накладывает ограничений по стоимости заказа – не важно, в заказе один хот-дог или десяток пицц для большой компании.
Украинский сервис доставки еды Raketa уже работает в Харькове, Днепре, Киеве и Львове.
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