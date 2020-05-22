Raketa начала работу еще в одном городе Украины

Украинский сервис доставки Raketa пришел в Ивано-Франковск. С сегодняшнего дня в городе можно воспользоваться услугами курьеров с оранжевыми рюкзаками, которые оперативно доставят блюда из кафе и ресторанов.

Об этом Finance.ua сообщила компания Raketa.

В течение первого месяца работы услуги Raketa будут полностью бесплатны.

Оплачивается только стоимость блюд, которая полностью соответствует ценам в меню заведения.

При этом сервис не накладывает ограничений по стоимости заказа – не важно, в заказе один хот-дог или десяток пицц для большой компании.

Украинский сервис доставки еды Raketa уже работает в Харькове, Днепре, Киеве и Львове.

Справка Finance.ua:

Raketa – сервис доставки еды из ресторанов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018 года.

В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тысяч.

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