Укрзализныця создаст филиал, который будет управлять вокзалами

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Правление Укрзализныци приняло решение создать с 1 июля отдельный филиал – Вокзальная компания. Главная цель филиала – сделать вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень.
Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике Укрзализныци Антон Саболевский.
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По его словам, такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения эффективности их деятельности, в частности, за счет минимизации дублирующихся функций.
«К главным целям относится и сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности и, впоследствии, получение прибыли. Достичь этого планируется, в частности, за счет развития коммерческих площадей», – сказал он.
Реорганизацию вокзального хозяйства планируется провести в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала Пассажирская компания (крупнейшие комплексы – внеклассные и 1-го класса). На втором этапе будут переданы вокзалы 1-3 классов, после чего, с целью оптимизации структуры управления, планируется определить 14 базовых вокзалов, благодаря чему планируется централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.
Персонал для нового филиала будет оформлен путем перевода из других подразделений: Пассажирская компания, Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений, региональных филиалов.
Саболевский отметил, что подобная система заимствована у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. В составе этого холдинга есть отдельная компания, которая занимается вокзалами – DB Netze Stations, которая за 2019 год получила прибыль EBITDA в размере 349 млн евро. Вместе с тем, по итогам 2019 года отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов Укрзализныци составлял около 800 млн грн.
На балансе Укрзализныци находится 106 вокзалов, 75 из которых числятся на балансе филиала Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений, 21 – филиала Пассажирская компания, 10 – региональных филиалов.
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