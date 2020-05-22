Крупнейшее IPO с начала пандемии: Warner Music планирует привлечь на бирже $1,8 млрд

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Warner Music возобновила планы по выходу на биржу и планирует привлечь в ходе IPO до $1,8 млрд. Это размещение может стать крупнейшим с момента начала пандемии.
Американская компания звукозаписи Warner Music Group, которой владеет миллиардер Леонард Блаватник, официально объявила о планах выйти на биржу Nasdaq.
Во время IPO компания планирует разместить 70 млн акций по цене от $23 до $26 за бумагу. Суммарно Warner Music намерена привлечь в ходе размещения до $1,82 млрд.
С учетом диапазона цены в рамках размещения, стоимость Warner Music может составить от $11,7 млрд до $13,3 млрд. Это значительно превышает сумму в $3,3 млрд, за которую Блаватник приобрел лейбл в 2011 году.
Как отмечает Financial Times, выход на биржу Warner Music Group может стать первым крупным IPO с момента начала пандемии. Заявку на размещение ценных бумаг Warner Music Group подала еще в феврале, однако затем притормозила активность из-за нестабильной ситуации на фондовых рынках, вызванной пандемией коронавируса.
Решение о продолжении выхода на биржу в компании приняли в связи с улучшением ситуации на рынках в последние недели, сообщают источники Financial Times.
Все средства от IPO достанутся компании Блаватника Access Industries, которая останется крупнейшим владельцем голосующего пакета акций.
Организаторами IPO выступят Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs.
Отмечается, что бизнес Warner Music в меньшей степени пострадал из-за пандемии, поскольку более 25% выручки компания получает от контрактов со стриминговими сервисами вроде Apple и Spotify.
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