Межбанк: доллар будет стремиться выше 27

Среда будет достаточно активной на валютном рынке и по нашим прогнозам объемы операций на межбанке будут в пределах до $240 млн при совершении до 510-630 сделок.

На ситуацию на торгах и поведение участников рынка будут влиять следующие факторы:

1) Продолжение основных выплат возмещений НДС экспортерам. Это работает против нацвалюты, так как снижает их интерес к продаже валютной выручки. Они предпочитают тратить сначала гривню, полученную от государства, а лишь затем – продавать валюту;

2) Расчеты по аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники не смогли в это раз активно распродать гривневые облигации (продано всего бумаг на 1,036 млрд гривен). Такие объемы особо не усилят дефицит гривневой ликвидности у банков и не простимулируют распродаж валюты иностранными инвесторами. Более того – за последние дни портфель нерезидентов опять снизился, а гривна от этих операций частично пошла на покупку валюты и фиксацию прибыли иностранцами. Если учесть предстоящие до конца недели погашения ОВГЗ – особого позитива для курса гривны это не дает;

3) Предстоит окончание месяца. Клиенты закрывают отчетный период, что добавляет статистики по валютным операциям на межбанке.

Как и во вторник – рынок будет полностью зависим от курсовых задач и поведения крупных игроков. А спекулянты постараются поработать не только в формате «в две стороны», но и будут пытаться расшатать котировки в течение дня. Кроме этого, разница между наличным и безналичным курсами опять позволяет им поиграть на переливах валюты с одного сегмента рынка на другой.

НБУ постарается хотя бы сегодня выйти на торги и выкупить как минимум стандартные $20 млн. Тем более, что ни в понедельник, ни во вторник – у него такой возможности не было, а задачу по пополнению ЗВР с регулятора никто не снимал. В целом – большинство факторов сегодня работает против нацвалюты и курс доллара явно будет стремиться выше 27 гривен.

По нашим прогнозам, в среду коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,95-27,15 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,92 / 26,94

евро – 29,55 / 29,58

российский рубль – 0,3800 / 0,3805

Курсы валют на Межбанке

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