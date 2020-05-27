В июне украинцы получат два дополнительных выходных

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В июне 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 10 выходных дней. В июне празднуются Троица и День Конституции.
Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Согласно закону, праздничными днями являются:
7 июня – Троица (воскресенье), выходным будет понедельник, 8 июня.
28 июня – День Конституции Украины (воскресенье), выходным будет понедельник, 29 июня.
Таким образом, в июне 2020 будет два периода длинных выходных по три дня.
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