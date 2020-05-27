В июне украинцы получат два дополнительных выходных

В июне 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 10 выходных дней. В июне празднуются Троица и День Конституции.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, праздничными днями являются:

7 июня – Троица (воскресенье), выходным будет понедельник, 8 июня.

28 июня – День Конституции Украины (воскресенье), выходным будет понедельник, 29 июня.

Таким образом, в июне 2020 будет два периода длинных выходных по три дня.