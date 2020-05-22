В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Две французские и одна эстонская компания разрабатывают систему на блокчейне, которая позволит отслеживать количество переболевших коронавирусом людей и уровень коллективного иммунитета, при этом защищая конфиденциальность данных граждан.
Об этом сообщает Bits.media.
В систему будут загружаться результаты тестирования на коронавирус. Если у пациента выявлено заболевание, результат тестирования будет иметь временную метку, чтобы его нельзя было сфальсифицировать, и будет обновляться в режиме реального времени.
Инфографика: Bits.media
Система будет работать на блокчейне KSI, разработанном эстонской фирмой Guardtime.
Специализирующаяся на безопасности швейцарская компания SICPA и французская медицинская платформа OpenHealth, которая хранит базу данных 20 миллионов граждан страны, также работают над проектом.
“Блокчейн KSI сделает невозможным фальсификацию, и данные о состоянии здоровья в этих сертификатах будут использоваться платформой OpenHealth для управления кризисом, следуя модели пандемии гриппа”, — заявляет SICPA в пресс-релизе.
Для регистрации в системе нужен только смартфон или компьютер. При этом все персональные данные будут анонимны. Как заявляет SICPA, в системе отсутствует центральная база данных, которая ведет учет пациентов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фондаВчера, 13:21 - 3985 25
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и водаВчера, 13:05 - 3690 16
Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м: кто должен показать доходы2 ч. назад - 2342 9
Во сколько обходится семье первый год жизни ребенка (инфографика)Вчера, 15:04 - 5913 9
Гороховский: monobank отказался работать с банком ТигипкоВчера, 15:30 - 7764 8
Гороховский: monobank отказался работать с банком ТигипкоВчера, 15:30 - 7764 8
Во сколько обходится семье первый год жизни ребенка (инфографика)Вчера, 15:04 - 5913 9
В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фондаВчера, 13:21 - 3985 25
"Рано радоваться": экс-министр финансов жестко высказался о кредите МВФ для УкраиныВчера, 20:00 - 3706
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и водаВчера, 13:05 - 3690 16
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаОколо часа назад - 52
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкогоВчера, 17:34 - 264 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 676
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1205
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1290