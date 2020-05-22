В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна

Две французские и одна эстонская компания разрабатывают систему на блокчейне, которая позволит отслеживать количество переболевших коронавирусом людей и уровень коллективного иммунитета, при этом защищая конфиденциальность данных граждан.

Об этом сообщает Bits.media.

В систему будут загружаться результаты тестирования на коронавирус. Если у пациента выявлено заболевание, результат тестирования будет иметь временную метку, чтобы его нельзя было сфальсифицировать, и будет обновляться в режиме реального времени.



Инфографика: Bits.media

Система будет работать на блокчейне KSI, разработанном эстонской фирмой Guardtime.

Специализирующаяся на безопасности швейцарская компания SICPA и французская медицинская платформа OpenHealth, которая хранит базу данных 20 миллионов граждан страны, также работают над проектом.

“Блокчейн KSI сделает невозможным фальсификацию, и данные о состоянии здоровья в этих сертификатах будут использоваться платформой OpenHealth для управления кризисом, следуя модели пандемии гриппа”, — заявляет SICPA в пресс-релизе.

Для регистрации в системе нужен только смартфон или компьютер. При этом все персональные данные будут анонимны. Как заявляет SICPA, в системе отсутствует центральная база данных, которая ведет учет пациентов.