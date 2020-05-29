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Франция выделит 8 млрд евро на поддержку своего автопрома

Франция выделит 8 млрд евро на поддержку своего автопрома

Франция направит более 8 млрд евро на поддержку своей автомобильной промышленности. Власти намерены превратить страну в европейского лидера электромобильности, заявил президент республики Эммануэль Макрон, передает DW.

Из указанной суммы 1 млрд евро пойдет на правительственные субсидии для покупателей экологически чистых транспортных средств. Французский президент отметил, что в ближайшие 5 лет заводы в стране увеличат объем производства электрокаров и гибридов в 1 млн в год.

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Макрон также подчеркнул необходимость ускорить строительство зарядных станций. По его словам, сеть будет насчитывать 100 000 станций к 2021 году, а не к 2022-му, как планировалось изначально.

В свою очередь, в обмен на поддержку автопроизводители обязались перенести выпуск продукции во Францию, добавил президент. Так, автомобилестроительная компания Groupe PSA заявила о намерении с 2022 выпускать на родине детали, которые сейчас получает из азиатских стран. Компания совместно с концерном Total вложит около 2 млрд евро в перенос производства аккумуляторов из Китая во Францию.

По материалам Mind
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