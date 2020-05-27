0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Из-за погоды сократится производство сахара в Украине на 15%

Из-за погоды сократится производство сахара в Украине на 15%

В 2020/2021 маркетинговом году (МГ) производство сахара прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн т, что на 15% меньше, чем в прошлом году. Причиной тому стала аномальная погода. При этом ожидается, что количество сахарных заводов останется неизменным – 33.

Об этом сообщает аналитический отдел Национальной ассоциации производителей сахара “Укрцукор”.

“Учитывая сокращение посевных площадей и погодные условия, которые могут существенно повлиять на урожайность, поскольку уже сейчас известно, что пылевые бури повредили часть посевов в Тернопольской, Харьковской и Кировоградской областях, а центральные регионы страдают от воздействия вредителей, производство сахара в 2020/2021 МГ прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн т. Это более чем на 15% меньше, чем годом ранее, однако это в полном объеме может покрыть потребность внутреннего рынка”, – объясняет аналитик ассоциации Назар Михайловин.

Так, Виктор Николюк, руководитель сырьевого подразделения Новомиргородского сахарного завода в Кировоградской области утверждает, что из-за пылевых бурь предприятие вынуждено было пересеять почти половину посевных площадей.

Негативно повлияла аномальная погода на аграриев Житомирщины. Пострадали и западные регионы Украины, которые являются одними из лидеров по выращиванию сахарной свеклы и производству сахара.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.