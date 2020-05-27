Из-за погоды сократится производство сахара в Украине на 15%

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В 2020/2021 маркетинговом году (МГ) производство сахара прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн т, что на 15% меньше, чем в прошлом году. Причиной тому стала аномальная погода. При этом ожидается, что количество сахарных заводов останется неизменным – 33.
Об этом сообщает аналитический отдел Национальной ассоциации производителей сахара “Укрцукор”.
“Учитывая сокращение посевных площадей и погодные условия, которые могут существенно повлиять на урожайность, поскольку уже сейчас известно, что пылевые бури повредили часть посевов в Тернопольской, Харьковской и Кировоградской областях, а центральные регионы страдают от воздействия вредителей, производство сахара в 2020/2021 МГ прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн т. Это более чем на 15% меньше, чем годом ранее, однако это в полном объеме может покрыть потребность внутреннего рынка”, – объясняет аналитик ассоциации Назар Михайловин.
Так, Виктор Николюк, руководитель сырьевого подразделения Новомиргородского сахарного завода в Кировоградской области утверждает, что из-за пылевых бурь предприятие вынуждено было пересеять почти половину посевных площадей.
Негативно повлияла аномальная погода на аграриев Житомирщины. Пострадали и западные регионы Украины, которые являются одними из лидеров по выращиванию сахарной свеклы и производству сахара.
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