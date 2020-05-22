Трамп обещает "мощные" санкции против Китая

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Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о “мощной” реакции Вашингтона на попытки китайских властей ограничить права и свободы жителей Гонконга.
Об этом президент США заявил на пресс-конференции в Белом доме.
“Мы сейчас работаем над определенными вещами. Я думаю, вам это будет очень интересно”, – заявил он в ответ на вопрос, готовит ли официальный Вашингтон санкции против Китая ввиду ситуации в Гонконге.
“Я сделаю заявление об этом в течение нескольких ближайших дней”, – отметил Трамп, добавив, что это будет “мощный” шаг.
Накануне с заявлением о возможной реакции США в адрес китайских властей выступил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан.
Напомним, Национальный народный конгресс Китая включил в повестку дня законопроект “О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга”. Документ, в частности, предусматривает ответственность за действия, связанные с “мятежом, сепаратизмом и предательством».
Сторонники демократии считают такой шаг очередной попыткой коммунистического руководства Китая лишить особый административный район всех свобод. Свою обеспокоенность в связи с намерениями Пекина расширить юрисдикцию на Гонконг выразили страны Запада.
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