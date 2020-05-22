Межбанк: вторник не принес облегчения гривне

Во вторник активность на валютном рынке выросла, но пока облегчения гривне это не принесло.

Несмотря на зачисление долларовой выручки за два дня (вчера американские банки не работали из-за выходного в США понедельника) – по факту все дополнительное предложение валюты на межбанке было “съедено” отложенным спросом, так как многие клиенты не захотели 25 мая проводить свои сделки по доллару на условиях ТОМ и перенесли их на сегодня.

Сказать, что это было трагично для курса нацвалюты, нельзя. Предложение лишь незначительно уступало спросу, но на котировках это отразилось ростом доллара с утренних 26,86/26,89 гривен до 26,92/26,945 к концу дня.

Нацбанку нечего было особо выкупать сегодня на межбанке и он участия в сессии не принимал.

Ход торгов:

Спрос был незначительно выше предложения практически всю активную фазу сессии. К 11 часам с утренних 26,86/26,89 доллар еще немного подешевел до 26,86/26,88 гривен, но затем уже все оставшееся время постепенно рос.

К 12:00 его котировки находились на отметке 26,88/26,9050 гривен. К обеду – выросли до 26,91/26,93 гривен, а затем ненадолго остановись на уровне 26,93/26,95 к 15 часам. И потом уже окончательно замерли на 26,92/26,945 к завершению сессии. Нацбанк в торгах сегодня не участвовал.

Главные события 26 мая на межбанке:

#Доллар с утренних 26,86/26,89 гривен к концу дня подорожал до 26,92/26,945;

#НБУ не выходил сегодня на рынок;

#Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,8897 гривен, а официальный на 27 мая установлен на отметке 26,9029 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,93 / 26,95

евро – 29,52 / 29,54

российский рубль – 0,3797 / 0,43802

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0984 / 1,0986

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