Межбанк: вторник не принес облегчения гривне

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Во вторник активность на валютном рынке выросла, но пока облегчения гривне это не принесло.
Несмотря на зачисление долларовой выручки за два дня (вчера американские банки не работали из-за выходного в США понедельника) – по факту все дополнительное предложение валюты на межбанке было “съедено” отложенным спросом, так как многие клиенты не захотели 25 мая проводить свои сделки по доллару на условиях ТОМ и перенесли их на сегодня.
Сказать, что это было трагично для курса нацвалюты, нельзя. Предложение лишь незначительно уступало спросу, но на котировках это отразилось ростом доллара с утренних 26,86/26,89 гривен до 26,92/26,945 к концу дня.
Нацбанку нечего было особо выкупать сегодня на межбанке и он участия в сессии не принимал.
Ход торгов:
Спрос был незначительно выше предложения практически всю активную фазу сессии. К 11 часам с утренних 26,86/26,89 доллар еще немного подешевел до 26,86/26,88 гривен, но затем уже все оставшееся время постепенно рос.
К 12:00 его котировки находились на отметке 26,88/26,9050 гривен. К обеду – выросли до 26,91/26,93 гривен, а затем ненадолго остановись на уровне 26,93/26,95 к 15 часам. И потом уже окончательно замерли на 26,92/26,945 к завершению сессии. Нацбанк в торгах сегодня не участвовал.
Главные события 26 мая на межбанке:
#Доллар с утренних 26,86/26,89 гривен к концу дня подорожал до 26,92/26,945;
#НБУ не выходил сегодня на рынок;
#Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,8897 гривен, а официальный на 27 мая установлен на отметке 26,9029 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,93 / 26,95
евро – 29,52 / 29,54
российский рубль – 0,3797 / 0,43802
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0984 / 1,0986
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