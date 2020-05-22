НБУ упростил согласительные процедуры в сфере лицензирования банков

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Национальный банк упростил отдельные согласительные процедуры в сфере лицензирования банков.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Национальный банк упростил подходы к мониторингу финансового состояния юридических лиц и имущественного состояния физических лиц – владельцев существенного участия в банке. Регулятор также уточнил порядок согласования руководителей банков и информирование об открытии обособленного подразделения”, – говорится в сообщении.
Нововведения будут способствовать уменьшению технических процедур и проведению углубленного анализа процессов, отмечают в регуляторе.
Что касается финансового состояния юридических лиц и имущественного состояния физических лиц – владельцев существенного участия в банке, то Нацбанк уменьшил объем информации, которую ежегодно должен предоставлять владелец существенного участия.
Отмечается, что отныне для удовлетворительного финансового и имущественного состояния определены следующие критерии: для юридических лиц – отсутствие признаков неудовлетворительного финансового состояния; для физических лиц – платежеспособность (согласно обновленным подходам к оценке).
Владелец существенного участия ежегодно до 1 февраля должен подавать письменное заверение об отсутствии оснований для ухудшения имущественного состояния или признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые должны отвечать требованиям, предусмотренным Положением о лицензировании банков.
Следовательно, в 2020 году владельцам существенного участия в банках не нужно подавать предусмотренные Положением документы в пределах их ежегодной оценки.
Национальный банк также разработал формы документов для расчета размера собственных средств и анализа финансового состояния юридического лица, проводимых аудитором или консультантом. Такой подход будет способствовать внедрению единых стандартов.
Кроме того, Нацбанк уточнил порядок согласования руководителей банка и руководителя подразделения внутреннего аудита. Если ранее НБУ уже согласовал кандидатуру руководителя банка или руководителя подразделения внутреннего аудита на равнозначные должности в том же или другом банке и с даты сдачи теста прошло не более одного года, то тестирование может не производиться.
Также уточнен порядок информирования банком об открытии обособленного подразделения и сокращен перечень необходимых для этого документов.
Соответствующие изменения прописаны в постановлении Правления Национального банка Украины от 25 мая 2020 года №66 “Об утверждении изменений в Положение о лицензировании банков”, которое вступает в силу с 27 мая 2020 года.
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