Заместитель министра рассказала о трех уровнях пенсионной системы в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о трех уровнях пенсионной системы.
Она напомнила, что в 2003 году была проведена пенсионная реформа, которая должна обеспечить переход от советской солидарной пенсионной системы. Приняли законы, предусматривающие, что в Украине будет три уровня пенсионной системы.
Читайте также: Пенсионеры от 75 лет смогут получать ежемесячную надбавку к пенсиям
«Первый – солидарный, когда по зарплате платятся налоги в ПФУ, то, что мы имеем сейчас. Второй уровень – накопительный, когда человек в течение своей трудовой жизни платит на свой счёт определенные отчисления, эти средства работают в экономике, затем из этих накоплений человек получает так называемую вторую пенсию. Это пока в Украине не заработало», – отметила Сальникова.
Третий уровень, по ее словам, это добровольное накопительное пенсионное обеспечение.
«Он действует с 2005 года, у нас работают 60 негосударственных пенсионных фондов. Участвуют около 1 млн человек. Они уже накопили около 3 млрд гривен, и уже эти фонды выплатили пенсий более чем на 800 млн грн», – отметила чиновник.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизацииВчера, 11:34 - 3232 18
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направленияВчера, 11:00 - 4990 18
Герус объяснил, почему в Украине стоимость угля вдвое выше, чем в ЕвропеВчера, 14:14 - 2227 7
Гривна может укрепится до 21 за доллар - эксперт4 ч. назад - 6621 6
Минюст предлагает банкам автоматически блокировать счета должниковВчера, 17:00 - 10821 5
Минюст предлагает банкам автоматически блокировать счета должниковВчера, 17:00 - 10821 5
Гривна может укрепится до 21 за доллар - эксперт4 ч. назад - 6621 6
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направленияВчера, 11:00 - 4990 18
В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизацииВчера, 11:34 - 3232 18
Зарплаты финансовых директоров в украинском IT (инфографика)Вчера, 16:00 - 2977
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)Вчера, 14:10 - 993
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 648
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 655 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 869 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1558