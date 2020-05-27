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Заместитель министра рассказала о трех уровнях пенсионной системы в Украине

Заместитель министра рассказала о трех уровнях пенсионной системы в Украине

Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о трех уровнях пенсионной системы.

Она напомнила, что в 2003 году была проведена пенсионная реформа, которая должна обеспечить переход от советской солидарной пенсионной системы. Приняли законы, предусматривающие, что в Украине будет три уровня пенсионной системы.

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«Первый – солидарный, когда по зарплате платятся налоги в ПФУ, то, что мы имеем сейчас. Второй уровень – накопительный, когда человек в течение своей трудовой жизни платит на свой счёт определенные отчисления, эти средства работают в экономике, затем из этих накоплений человек получает так называемую вторую пенсию. Это пока в Украине не заработало», – отметила Сальникова.

Третий уровень, по ее словам, это добровольное накопительное пенсионное обеспечение.

«Он действует с 2005 года, у нас работают 60 негосударственных пенсионных фондов. Участвуют около 1 млн человек. Они уже накопили около 3 млрд гривен, и уже эти фонды выплатили пенсий более чем на 800 млн грн», – отметила чиновник.

По материалам Сегодня
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