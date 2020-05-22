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Samsung представила новый чип безопасности для смартфонов

Samsung представила новый чип безопасности для смартфонов

Смартфоны и другие умные устройства зачастую содержат почти всю личную информацию пользователя, и производители гаджетов уделяют немало внимания вопросам безопасности своей продукции. Новое аппаратное решение Samsung предназначено для повышения стойкости цифровой техники к утечке конфиденциальных данных.

Чип под названием Secure Element S3FV9RR стал усовершенствованной версией предыдущей микросхемы Samsung, анонсированной в феврале 2020-го. Новинка прошла сертификацию Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+. По заявлению производителя, S3FV9RR соответствует самым строгим требованиям конфиденциальности и может применяться для защиты данных в составе смартфонов, электронных удостоверений личности и аппаратных кошельков для криптовалюты. Новинка поддерживает аппаратный корень доверия (RoT), безопасную загрузку и аутентификацию. При запуске приложений на мобильном устройстве аутентификация может быть усилена с помощью RoT. Во время загрузки активируется поэтапная проверка всех компонентов операционной системы с утвержденными ключами.

«В эту эпоху мобильности и бесконтактных взаимодействий мы ожидаем, что наши подключённые устройства, такие как смартфоны и планшеты, будут в высшей степени безопасными для защиты персональных данных и обеспечения таких операций, как мобильный банкинг, биржевая торговля и транзакции с криптовалютой. С новым автономным решением для элементов безопасности Samsung устанавливает мощные засовы на интеллектуальных устройствах для защиты личной информации», — отметил старший вице-президент по маркетингу Samsung Electronics Донхо Шин.

По заверению вендора, микросхема способна защитить устройство не только от вредоносных атак, но и от несанкционированных обновлений программного обеспечения. Начало поставок новинки запланировано на третий квартал текущего года, но список устройств, которые первыми получат Secure Element S3FV9RR, ещё не объявлен.

По материалам 4PDA
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