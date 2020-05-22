Летом Ryanair возобновит только половину маршрутов из Украины

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Ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить летом половину маршрутов из Украины. Также компания планирует осенью перезапустить 17 направлений.
Об этом сообщает Avianews.
Лоукостер возобновит только 24 из 47 украинских маршрутов. Еще шесть направлений полностью исключены из продажи на момент исследования.
Из Киева летом планируется выполнять полеты по 15 маршрутам из 25, из Львова – по трем из семи, из Одессы – по четырем из семи, из Харькова – по одному из пяти и из Херсона – по одному из трех.
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Также компания исключила из продажи билеты по шести маршрутам: два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.
Отмечается, что почти все полеты будут выполняться два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться по маршрутам из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю – из Киева в Штутгарт.
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