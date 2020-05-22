Redmi представила два недорогих 5G-смартфона (фото)

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Сегодня, 26 мая, суббренд Redmi компании Xiaomi представил новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi 10X, построенный на базе среднеуровневой SoC MediaTek Dimensity 820 со встроенным 5G и оснащенный таким же экраном, как субфлагман Xiaomi Mi 10 Youth Edition.
Вместе с базовым Redmi 10X также дебютировала продвинутая версия Redmi 10X Pro с рядом дополнительных возможностей.
Дизайн и ключевые характеристики совершенно одинаковы, а отличия Redmi 10X Pro можно перечислить на пальцах одной руки:
Фото: Xiaomi
На презентации подчеркнули тот факт, что SoC MediaTek Dimensity 820 набирает в популярном бенчмарке AnTuTu около 415 тысяч баллов, опережая Kirin 980 и лишь немного недотягивая до прошлогоднего флагмана Snapdragon 855. Вот только совсем недавно MediaTek уличили в накручивании результатов производительности в бенчмарках.
Также на презентации среди ключевых особенностей Redmi 10X отметили двойной режим ожидания 5G, интеллектуальную систему переключения между 5G и Wi-Fi (Smart Switch) и защиту от пыли и влаги по стандарту IP53.
Фото: Xiaomi
Базовый Redmi 10X можно будет купить на рынке Китая с 1 июня, а Redmi 10X Pro – с 5 июня. Но цены уже известны.
Redmi 10X:
Redmi 10X Pro:
Пока неясно, планируется ли выпуск европейских вариантов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.
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