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Redmi представила два недорогих 5G-смартфона (фото)

Redmi представила два недорогих 5G-смартфона (фото)

Сегодня, 26 мая, суббренд Redmi компании Xiaomi представил новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi 10X, построенный на базе среднеуровневой SoC MediaTek Dimensity 820 со встроенным 5G и оснащенный таким же экраном, как субфлагман Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

Вместе с базовым Redmi 10X также дебютировала продвинутая версия Redmi 10X Pro с рядом дополнительных возможностей.

Дизайн и ключевые характеристики совершенно одинаковы, а отличия Redmi 10X Pro можно перечислить на пальцах одной руки:

  • мощность зарядки: 33 Вт против 22,5 Вт у Redmi 10X;
  • фронтальная камера: 20-мегапиксельный модуль вместо 16-мегапиксельного;
  • телевик в основной камере, обеспечивающий 3-кратный оптический зум;
  • модуль NFC для бесконтактных платежей.


Фото: Xiaomi

На презентации подчеркнули тот факт, что SoC MediaTek Dimensity 820 набирает в популярном бенчмарке AnTuTu около 415 тысяч баллов, опережая Kirin 980 и лишь немного недотягивая до прошлогоднего флагмана Snapdragon 855. Вот только совсем недавно MediaTek уличили в накручивании результатов производительности в бенчмарках.

Также на презентации среди ключевых особенностей Redmi 10X отметили двойной режим ожидания 5G, интеллектуальную систему переключения между 5G и Wi-Fi (Smart Switch) и защиту от пыли и влаги по стандарту IP53.


Фото: Xiaomi

Базовый Redmi 10X можно будет купить на рынке Китая с 1 июня, а Redmi 10X Pro – с 5 июня. Но цены уже известны.

Redmi 10X:

  • 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти – ¥1599 (~$224);
  • 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти – ¥1799 (~$252);
  • 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти – ¥2099 (~$294);
  • 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти – ¥2399 (~$336).

Redmi 10X Pro:

  • 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти – ¥2399 (~$336);
  • 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти – ¥2599 (~$364).

Пока неясно, планируется ли выпуск европейских вариантов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.

По материалам ITC.ua
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