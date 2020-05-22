Сервис такси Bolt оценили в $1,9 млрд

Сервис заказа такси Bolt привлек около $109 млн инвестиций от компании Naya Capital Management в рамках нового раунда финансирования, передает Bloomberg.

После раунда оценка стартапа выросла до $1,9 млрд – это почти вдвое больше по сравнению с июлем 2019 года, когда оценка компании превысила $1 млрд.

Общая сумма привлеченных средств составляет 300 млн евро. Ранее Bolt уже привлекал средства от Naya Capital Management в 2019 году. Полученные деньги эстонская компания потратит на поддержку бизнеса и сервисов компании в условиях пандемии.

Отмечается, что за последние несколько месяцев компания ускорила открытие новых услуг, таких как доставка еды в 12 странах и запуск нового курьерского бизнеса.

По данным издания, в апреле этого года Bolt стал одним из крупнейших получателей госпомощи от эстонского правительства. Полученные от государства средства стартап направил на содержание 500 работников в Эстонии в апреле-мае.