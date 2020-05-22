В Минюсте напомнили, когда завершается срок подачи ежегодных деклараций

В Минюсте напомнили, что срок подачи ежегодных деклараций завершается 31 мая. Минюст рекомендует не откладывать подачу электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, до последнего дня.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции напоминает, что 31 мая 2020 года завершается срок подачи ежегодных деклараций и деклараций после увольнения за 2019 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, который был продлен законом “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.

В последние дни перед завершением очередного этапа электронного декларирования, в связи с большой нагрузкой на систему, могут возникать технические сбои в работе веб-сайта Национального агентства.

Напомним, за нарушение предельного срока для регистрации налоговой накладной предусмотрен штраф в размере:

10% суммы налога на добавленную стоимость, указанной в такой накладной – в случае нарушения срока регистрации до 15 календарных дней;

20% суммы налога на добавленную стоимость – в случае нарушения срока регистрации от 16 до 30 календарных дней;

30% суммы налога на добавленную стоимость – в случае нарушения срока регистрации от 31 до 60 календарных дней;

40% суммы налога на добавленную стоимость – в случае нарушения срока регистрации от 61 до 365 календарных дней;

50 процентов суммы налога на добавленную стоимость – в случае нарушения срока регистрации на 366 и более календарных дней.

Справка Finance.ua:

Декларированию подлежат следующие доходы:

от ведения хозяйственной деятельности, полученные физическими лицами – предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения);

от ведения независимой профессиональной деятельности;

в виде отдельных видов облагаемых доходов, которые не подлежат налогообложению при их начислении или выплате налоговыми агентами, но которые не освобождены от налогообложения;

в виде иностранных доходов;

от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование) и другие виды доходов.

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