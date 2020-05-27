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Расходы на ребенка в первый год жизни в разных странах мира (инфографика)

Расходы на ребенка в первый год жизни в разных странах мира (инфографика)

По данным ООН на июнь 2019 года на одну женщину в мире в среднем приходится 2,5 ребенка. И хоть с 90-х годов XX века наблюдается спад темпов роста населения Земли, численность людей продолжает увеличиваться.

Аналитики Picodi.com подсчитали расходы, связанные с появлением ребенка.

В Украине. Суммируя все покупки, связанные с беременностью и первым годом жизни ребенка, можно сказать, что расходы на базовый набор составляют 84 000 гривен, а на расширенный — 138 300 гривен.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины среднемесячная зарплата в марте 2020 г. составляла 9214,03 грн после уплаты налогов. Получается, чтобы окупить базовый набор, потребуется 9 зарплат среднестатистического украинца.

В Германии соотношение базового набора к средней зарплате равно 1,2, а в Польше — 2,8. В соседней Беларуси иная ситуация: 8 средних «чистых» заработных плат.

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году размер пособия в Украине составляет 41 280 гривен, и оно выплачивается постепенно, пока ребёнку не исполнится 3 года.
  • За первый год родители получат 20 640 грн — эта сумма покрывает четвертую часть расходов на базовый набор.
  • Также родителям полагается единовременная натуральная помощь «пакет малыша» — набор вещей, необходимых новорожденному на первое время, стоимостью 5000 гривен.

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По материалам Finance.UA
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