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Инвестиции в экономику Украины упали на 35%

Инвестиции в экономику Украины упали на 35%

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2020 составили 76,9 млрд грн. Это на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях, за исключением сферы Информация и телекоммуникации, где рост составил 8,7%.
 
При этом в финансовой и страховой деятельности инвестиции упали на 11,3%. В строительстве зафиксировано снижение инвестиций на 18,0%. Падение инвестиций в промышленность составило 36,2%, в сельском хозяйстве – 44,1%. А в транспорте сокращение инвестиций достигло 57,8%.
 
Но наиболее глубокое сокращение инвестиций было зафиксировано в сферах (-66,7%) Временное размещение и организация питания и Искусство, спорт, развлечения и отдых (-79,1%).


Таблица: Госстат

По материалам Корреспондент.net
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