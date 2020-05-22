Межбанк: попытки спекулянтов "качнуть" курс не увенчались успехом

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Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе, понедельник не блистал особой активностью участников торгов на валютном рынке. Виной всему – выходной понедельник в США (День Памяти). Американские банки не работали и все сделки по доллару украинский межбанк делал на условиях ТОМ.
Перспектива оплатить свою покупку доллара гривней сегодня, а получить американскую валюту только завтра – явно не радовала основных игроков нашего рынка и эти клиенты сразу перенесли свои операции в долларе на завтра. Это отразилось на ходе торговой сессии и ее статистике. По евро и рублю операции проводились в обычном формате расчетов ТОД (сегодня-на-сегодня), и большинство клиентов предпочитало сегодня работать именно с этими валютами.
На малообъемном рынке обычно очень вольготно себя чувствуют спекулянты ( у них есть возможность “погонять курс” на мелких суммах), но сегодня их старания уперлись в одну существенную проблему – низкий спрос покупателей. Кто-то уже закрыл свои сделки в прошлую пятницу, кто-то перенес их на завтра. Так что с конечными покупателями у спекулянтов особо не сложилось. Это и привело к тому, что рынок не поддержал их попыток “раскачать “ курс.
НБУ на торги сегодня не выходил.
Ход торгов
Спрос и предложение были с самого утра почти уравновешены и курс к 11 часам с утренних 26,85/26,89 остановился на отметке 26,87/26,89 гривен за доллар. Затем за счет выхода на торги то крупных покупателей, то продавцов — курс незначительно колебался уже в пределах достаточно узкого коридора 26,87-26,875/26,89-26,90 почти до конца активной фазы сессии. К концу торгов рынок уже почти “уснул” и закрылся межбанк уровнями 26,865/26,885. Все попытки спекулянтов “качнуть” курс – успехом не увенчались. НБУ участия в торгах сегодня не принимал.
Главные события 25 мая на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,87 / 26,89
евро – 29,33 / 29,34
российский рубль – 0,3747 / 0,3751
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0896 / 1,0898
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