Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)

Американская семья Шанц из штата Вирджиния решила выбраться из дома после карантина и отправилась на автомобильную прогулку.

Об этом сообщает CNN.

На дороге они переехали сумку, подумали, что это мусор. Вместо того чтобы оставить мусор на дороге, они остановились, забрали его.

Еще один мешок был в канаве поблизости, и они его тоже забрали. После того как пришли домой позже в тот вечер, они собирались выбросить мусор из обоих мешков.

В пакетах были деньги, а общая сумма была около 1 миллиона долларов. В двух больших мешках были купюры и информация о том, куда должны быть сданы деньги.

Сейчас USPS работает над тем, чтобы вернуть деньги своему законному владельцу.