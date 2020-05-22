0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 438 0

В "Укрзализныце" сообщили, когда откроют продажу билетов

В "Укрзализныце" сообщили, когда откроют продажу билетов

Билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

“Укрзализныця” начнет продажу билетов, как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!” – отметил он.

Читайте также: Минздрав разъяснил, почему Кабмин пошел на ослабление карантина

Также Криклий отметил открытие метрополитена.

“Никогда раньше не видел, чтобы с таким восторгом писали про наше метро. Теперь представляю, что будет, когда мы откроем небо”, – написал министр.

Справка Finance.ua:

  • В рамках ослабления карантина в Украине с 1 июня должны возобновить железнодорожные перевозки – в частности, запустят первые поезда дальнего следования.
  • 25 мая правительство разрешило работу метрополитена – там будут действовать новые правила для пассажиров.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.