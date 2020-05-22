В "Укрзализныце" сообщили, когда откроют продажу билетов

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Билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.
Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
“Укрзализныця” начнет продажу билетов, как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!” – отметил он.
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Также Криклий отметил открытие метрополитена.
“Никогда раньше не видел, чтобы с таким восторгом писали про наше метро. Теперь представляю, что будет, когда мы откроем небо”, – написал министр.
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