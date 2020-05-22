В "Укрзализныце" сообщили, когда откроют продажу билетов

Билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

“Укрзализныця” начнет продажу билетов, как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!” – отметил он.

Читайте также: Минздрав разъяснил, почему Кабмин пошел на ослабление карантина

Также Криклий отметил открытие метрополитена.

“Никогда раньше не видел, чтобы с таким восторгом писали про наше метро. Теперь представляю, что будет, когда мы откроем небо”, – написал министр.

Справка Finance.ua:

В рамках ослабления карантина в Украине с 1 июня должны возобновить железнодорожные перевозки – в частности, запустят первые поезда дальнего следования.

25 мая правительство разрешило работу метрополитена – там будут действовать новые правила для пассажиров.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫