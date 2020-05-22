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В Новой Зеландии продают крупную компанию за доллар

В Новой Зеландии продают крупную компанию за доллар

Медиакорпорация Nine Entertainment из Австралии приняла решение продать принадлежащую ей новозеландскую компанию Stuff Ltd. за символические деньги – 1 доллар США.

Как пишет 25 мая The Associated Press, новым владельцем Stuff станет ее же генеральный директор, 49-летняя Шинейд Буше. Сделка будет заключена до конца месяца в рамках выкупа компании менеджментом.

“Мы считаем, что у Stuff должны быть собственники на местном уровне, и мы убеждены, что это является лучшим решением и для конкуренции, и для потребителей в Новой Зеландии”, – заявил по этому поводу 25 мая гендиректор Nine Хью Маркс.

Буше, в свою очередь, собирается разделить акции Stuff между ее сотрудниками, чтобы они имели прямую долю от прибыли.

Stuff Ltd. – это одна из крупнейших медиакомпаний Новой Зеландии, которая занимается печатью множества ежедневных газет и ведет одноименный новостной портал, а также владеет интернет-провайдером Stuff Fibre и даже энергетической компанией energyclubnz. Штат компании составляет около 900 человек, около половины из которых – журналисты.

Еще до коронавирусного кризиса компания столкнулась с финансовыми трудностями, и ее выручка от рекламы начала неуклонно сокращаться. Буше надеется решить эту проблему путем прямых пожертвований от читателей, вдобавок к этому недавно сотрудникам компании урезали зарплату.

По материалам Сегодня
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