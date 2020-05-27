Для коллекторов напишут "этический кодекс"

С 1 июля вступит в действие закон о “сплите” (Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию финансовых услуг”).

С этого момента регулировать деятельность небанковских финансовых компаний и контролировать их работу начнет НБУ.

Изменения напрямую коснутся многих украинцев, ведь к небанковским финансовым компаниям относятся ломбарды, кредитные союзы, страховые и коллекторские компании, а также многие другие, которые имеют дело с деньгами населения.

Факторинг (от англ. factor – “посредник”, торговый агент), если говорить простыми словами, это покупка долговых обязательств, денежных требований к должнику.

Например, этой услугой пользуются, когда речь идет о покупке-продаже товара или услуги с отсрочкой платежа. В НБУ отмечают, что во многих странах факторинг является важным сегментом финансового сектора, который позволяет компаниям быстро получить деньги для своей хозяйственной деятельности и, по сути, способствует экономическому росту страны.

Однако в Украине “преимущественно развивается факторинг в его неклассическом понимании: покупка для дальнейшего урегулирования проблемных или неработающих кредитов”, отмечают в Нацбанке. Доля традиционного факторинга составляет не более 20%.

Ярким примером факторинга по-украински является общение с должником через коллекторские компании, которые известны своими отнюдь не цивилизованными и не всегда законными методами работы. Звонки среди ночи, запугивание клиента и его родственников – об этом неоднократно писалось. На конец 2019 года в Украине насчитывалась 641 факторинговая компания. За год с ними было заключено свыше 31 тыс. договоров факторинга на общую сумму 56,6 млрд грн, сообщают в НБУ.

Получив функции регулирования рынка, Нацбанк планирует активно развивать “классический” факторинг. Однако и коллекторскую деятельность ограничивать не собирается. Хотя со временем намерен отделить деятельность компаний по покупке проблемных задолженностей от классического факторингового рынка.

По прогнозам Нацбанка, количество факторинговых договоров, касающихся серьезных банковских кредитов, будет постепенно сокращаться. В то же время в последнее время растет объем кредитов “до зарплаты”, которые различные финансовые компании выдают заемщикам с невысокими доходами. А свои права по таким кредитам эти финансовые компании с удовольствием перепродают факторинговым структурам, читай – коллекторам. В ближайшие годы этот сегмент может вырасти еще больше, прогнозируют в НБУ.

В планах НБУ – лицензировать все финансовые компании, в т. ч. коллекторские, и ввести для них нормы рыночного (этического) поведения. Предполагается, что угроза утраты лицензии заставит компании соблюдать “принципы добропорядочности”, в том числе по отношению к клиентам. Также финансовая компания, передавшая права на долг коллекторам (например), будет нести ответственность за методы их работы и противоправную деятельность по отношению к заемщикам.

Справка Finance.ua: