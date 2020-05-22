Коронавирус отбросил польскую промышленность на 7 лет назад - Rzeczpospolita

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Промышленное производство Польши обвалилось в апреле почти на 25%, по сравнению с апрелем 2019. Это даже больше, чем предполагали самые большие пессимисты, пишет Rzeczpospolita.
Промышленный коллапс начался еще в марте с введения правительствами по всей Европе ограничений экономической активности для подавления эпидемии Covid-19. Однако тогда производство сократилось всего на 2,3% по сравнению с этим же периодом в 2019, и некоторые отрасли процветали. В апреле даже они почувствовали последствия кризиса.
Опрошенные изданием экономисты в среднем ожидали снижения производства на 12,4%, а самые катастрофические оценки предполагали откат примерно на 18% в сравнении с 2019.
Как сообщил Госстат Польши, производство упало на 24,6% год к году (а по отношению к марту – на 25,5%). Для сравнения, наибольшее падение производства за последние 20 лет, с января 2009 года, достигало 15,3%.
“Пандемия отбросила промышленное производство в Польше на семь лет назад, до уровня 2013 г. Теперь начинается сложный путь вверх, – отметил в комментарии Петр Буяк, главный экономист PKO Bank Polski.
Только четыре из 34 отраслей польской промышленности зафиксировали рост производства в апреле. Больше всего, на 14,8% год к году, увеличилось производство фармацевтических препаратов. Однако по сравнению с мартом оно снизилось на 37,2%, что говорит о том, что бум в этой отрасли уже прошел.
Производство продуктов питания, которое в марте, когда потребители делали запасы, заметно выросло, в апреле снизилось на 12,7%. Также сократилось производство в бумажной промышленности, в которой в начале эпидемии фиксировался рост спроса, что экономисты связывают с расцветом интернет-торговли.
Лидером падения производства стала автомобильная промышленность, продажи которой рухнули на 78,9%. Производство мебели сократилось более чем на 50%, а техники и оборудования – на 34%. Это свидетельствует о крахе экспорта. В отличие от марта, в апреле сильно сократилось и производство стройматериалов.
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