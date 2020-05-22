НБУ хочет отменить госрегулирование автогражданки. Такой шаг позволит побороть демпинг на страховом рынке.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

«Перечень обязательных видов (страхования. – Ред.) существенно сократится. В перспективе будет отменено госрегулирование стоимости обязательных видов, например, автогражданки», – сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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Она объяснила, что в Украине существует около 40 обязательных видов страхования, которые порождают нерыночную конкуренцию и откровенный демпинг.

«В результате мы получаем проблемы со страховыми выплатами и платежеспособностью компаний», – отметила Екатерина Рожкова.

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