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НБУ хочет отменить госрегулирование автогражданки

НБУ хочет отменить госрегулирование автогражданки

НБУ хочет отменить госрегулирование автогражданки. Такой шаг позволит побороть демпинг на страховом рынке.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

«Перечень обязательных видов (страхования. – Ред.) существенно сократится. В перспективе будет отменено госрегулирование стоимости обязательных видов, например, автогражданки», – сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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Она объяснила, что в Украине существует около 40 обязательных видов страхования, которые порождают нерыночную конкуренцию и откровенный демпинг.

«В результате мы получаем проблемы со страховыми выплатами и платежеспособностью компаний», – отметила Екатерина Рожкова.

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По материалам Финансовый клуб
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