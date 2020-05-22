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Хакеры смогли взломать защиту всех смартфонов Apple — СМИ

Хакеры смогли взломать защиту всех смартфонов Apple — СМИ

Хакеры создали программу, позволяющую взломать любой смартфон Apple, сообщает Wired.

Как отмечает издание, взлом возможен при помощи так называемой процедуры Jailbreak после установки на смартфон программного обеспечения (ПО), которое создали специалисты из проекта Unc0ver.

Взломщики утверждают, что это ПО можно установить практически на все смартфоны Apple, включая те, которые используют iOS 13.5.

Установить Jailbreak можно с помощью платформ AltStore и Cydia. Программное обеспечение позволяет изменять скрытые настройки iOS, а также устанавливать приложения в обход магазина Apple.

Программа якобы не подрывает безопасность iOS, так как не получает доступ к личным данным и не останавливает работу фирменных сервисов Apple.

В то же время хакеры не раскрывают принцип, который позволил взломать гаджеты. В Apple ситуацию не комментируют. Сами хакеры отмечают, что на устранение уязвимости может уйти две-три недели.

Напомним, продажи смартфонов Apple iPhone в апреле 2020 года упали на 77% в годовом исчислении.

По сравнению с мартом этого года продажи снизились на 56%.

По материалам Дело
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