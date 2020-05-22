Альфа-Банк Украина запустил новую линейку пакетов услуг

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25 мая Альфа-Банк Украина презентовал новую линейку пакетов услуг – White, Black и Graphite. Рассказываем, чем они хороши.
Карты нового дизайна. В каждом пакете доступны две бесплатные карты от платежных систем – Visa и Mastercard в гривнах, долларах или евро. Класс карт стартует от Mastercard World Debit или Visa Rewards до премиальных – World Elite и Infinite. В дизайне – акцент на цвет и минимализм.
Повышенный лимит на снятие наличных и бесплатное пополнение счета. В любом банкомате мира можно бесплатно снять до 150 тыс. грн в месяц. У каждого пакета – свой лимит, повышенный до комфортного предела.
Пополнение счета бесплатно. Это можно сделать любым удобным для вас способом – через банкоматы cash-in Альфа-Банка, с помощью перевода с карты на карту или с использованием номера IBAN, а также через платежные терминалы сетей EasyPay и City24.
Дополнительный доход. Благодаря такой опции, как «Доходный сейф», деньги на карте не просто лежат, а приносят прибыль. Процентная ставка на остаток средств достигает 9% годовых в зависимости от пакета.
Все «плюшки» от Mastercard и Visa. В рамках одного пакета можно оформить карту от каждой из платежных систем, а значит, и привилегии – акции, бонусы, сервисы Mastercard и Visa – у вас в кармане. Пакеты Black и Graphite открывают доступ к аэропортовым сервисам: бесплатное посещение бизнес-залов от Lounge Key (по картам Visa) и Mastercard по всему миру, ускоренное прохождение пограничного и паспортного контроля в аэропортах «Борисполь» и «Киев», упаковка багажа и другие travel-опции. Надеемся, что вскоре эти опции станут доступны всем.
Кешбэк на ежедневные покупки. Все карты участвуют в лучшей на рынке программе вознаграждений Cash’U CLUB. А значит, вы получаете до 7 категорий покупок с повышенным кешбэком до 20 % и кешбэк 0,5 % на все бесконтактные оплаты гаджетом.
Возможность пользоваться пакетом абсолютно бесплатно, выполнив лишь одно из условий в течение месяца: общая сумма остатков на счету от 50 тыс. грн, сумма безналичных покупок либо количество операций, совершенных любой картой в пакете услуг. К примеру, White – полностью бесплатный, если сделать всего лишь 10 транзакций в месяц. Также владельцам каждого из пакетов услуг доступна круглосуточная поддержка консьерж-сервиса «Альфа-Консьерж Украина».
Пакеты услуг от Альфа-Банка – это новый формат решений, с которыми клиент всегда получает больше.
Выбирайте свой цвет и стиль! Детали по ссылке.
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