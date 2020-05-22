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Кличко анонсировал реконструкцию Крещатика

Кличко анонсировал реконструкцию Крещатика

В следующем году в столице планируют реконструировать Крещатик, последний раз масштабная реконструкция которого проходила в 1998 году.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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“В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика, ее не делали уже много лет, только обновляли асфальт. Поэтому если бы в этом году высаживали крупномерные деревья, не было бы никакого смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы нашего города”, — сказал Кличко.

Он отметил, что на Крещатике большой трафик и высокая загазованность воздуха. А смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья. Они слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов.

По его словам, масштабная реконструкция Крещатика последний раз происходила в 1998 году.

По материалам УНН
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